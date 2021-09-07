В Тольятти сняли режим ЧС по лесным пожарам

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный 25 августа в Тольятти из-за лесных пожаров, сняли. Об этом во вторник сообщается на сайте городской администрации.

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"В Тольятти сняли режим ЧС, введенный 25 августа из-за лесных пожаров. Соответствующее постановление <…> подписал глава города Николай Ренц", - говорится в сообщении.

Оперативные службы продолжат работать в режиме повышенной готовности. Для профилактики и предупреждения возникновения пожаров усилили патрулирование на территории тольяттинского лесничества и по его периметру. В мониторинге городских лесов участвуют дополнительные силы и средства МЧС, УМВД России по Тольятти и общественных организаций.