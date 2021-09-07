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Взрывы на складе воинской части в Казахстане
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Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 16

Как сообщили в Минобороны республики, в больнице умер капитан Ерлан Кыргызалиев
© Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM, архив

НУР-СУЛТАН, 7 сентября. /ТАСС/. Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 16. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

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"7 сентября 2021 года в городской больнице города Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, умер военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, он был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе. Ранее сообщалось о 15 погибших при ликвидации ЧП в воинской части.

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КазахстанВзрывы на складе воинской части в Казахстане
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