Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 16

НУР-СУЛТАН, 7 сентября. /ТАСС/. Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 16. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

"7 сентября 2021 года в городской больнице города Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, умер военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, он был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе. Ранее сообщалось о 15 погибших при ликвидации ЧП в воинской части.