В Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется местами в Курганской области с 8 по 10 сентября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС региона, призвав жителей к ответственному поведению и соблюдению мер пожарной безопасности.

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"Штормовое предупреждение. По прогнозам курганских синоптиков с 8 по 10 сентября в Курганской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс горимости леса", - сообщили в ведомстве.

По данным регионального гидрометцентра, в области ожидается температура воздуха от 12 до 18 градусов днем. 8 сентября преимущественно будет без осадков с ветром до 11м/сек, 9 и 10 сентября прогнозируется лишь небольшой дождь, ветер до 9 м/сек.

В регионе ввели особый противопожарный режим. Жителям нельзя сжигать траву, разводить костры, а при объявлении штормового предупреждения запретили топку печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств. В области запретили также посещение лесов.