В Арктике в последние годы отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Устойчивый рост числа чрезвычайных ситуаций техногенного характера отмечается в Арктической зоне в течение последних лет. Об этом сообщил во вторник начальник поисково-спасательной службы Арктического спасательного учебно-научного центра Александр Баруздин.

"В среднем на территории Арктической зоны России происходит в год до 100 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В целом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера", - сказал он в ходе работы круглого стола "Особенности ликвидации ЧС в Арктической зоне России" в Норильске, который проходит в рамках учений МЧС России.

По словам Баруздина, в разные годы среди ЧС доминировали транспортные аварии, взрывы и пожары технологического оборудования, обрушения и пожары жилых и административных зданий, аварии с выбросом токсичных веществ, аварии на коммунальных сетях и системах жизнеобеспечения, аварии на трубопроводах.

Всего на территории Арктической зоны находится несколько тысяч потенциально опасных объектов, которые могут стать источниками техногенных ЧС. "Это объекты нефте- и газодобычи, ядерной энергетики, захоронения контейнеров с отходам", - подчеркнул Баруздин.

В Арктической зоне 7-8 сентября по поручению президента России проходят межведомственные опытно-исследовательские учения, их организатором выступает МЧС России. В ходе маневров отработают 12 сценариев возможных ЧС, в которых примут участие 6 тыс. специалистов. Они решат почти 100 опытно-исследовательских задач. В ходе учений апробируют 47 новых образцов техники, экипировки и методологий.