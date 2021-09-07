Глава МЧС Зиничев дал старт учениям в арктической зоне семи регионов России

ДУДИНКА /Красноярский край/, 7 сентября. /ТАСС/. Масштабные учения МЧС России стартовали в семи регионах страны, передает корреспондент ТАСС.

О начале учений объявил глава МЧС Евгений Зиничев из полевого лагеря министерства, развернутого около порта в Дудинке Красноярского края. Вместе с ним на оперативном совещании присутствовал губернатор региона Александр Усс, представители "Норникеля" и органов власти региона.

Межведомственные опытно-исследовательские учения в арктической зоне пройдут 7-8 сентября по поручению президента Российской Федерации, организатором выступает МЧС России. Во время маневров отработают 12 сценариев возможных ЧС. В Норильске и Дудинке проведут эксперименты по применению альтернативных источников энергии, быстротвердеющей пены и лазерной резки. В Нарьян-Маре ликвидируют сибирской язвы. В Воркуте при устранении последствий аварии в подземных горных выработках угольной шахты планируется испытать тушение пожара температурно-активированной водой. А в акватории морского порта Архангельска будет тренировка по ликвидации разлива нефтепродуктов, в акватории Северного морского пути Мурманска - аварии на пассажирском судне и одновременно на подводном потенциально опасном объекте. В Якутии будут учения при аварийной посадке воздушного судна в аэропорту Тикси и природного пожара в его окрестностях. На Чукотке отработают тушение пожара на плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". Заключительная часть учений пройдет в Ненецком автономном округе, где будут устранять разлив нефти в прибрежной зоне и защищать береговую полосу.