Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе судим за сексуальное насилие над детьми

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве двух школьниц в Киселевске Кемеровской области был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы и вышел из колонии по истечении срока", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчина после освобождения из колонии нарушал условия надзора. "[Задержанный] имел нарушения режима в 2019 году, в 2021 году нарушений не было", - сказал собеседник агентства, добавив, что по решению суда после освобождения за ним был установлен надзор.