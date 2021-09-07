Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на востоке Крыма до конца недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в восточных районах Крыма до конца недели. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по республике.

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"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 8 сентября по 12 сентября в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В этот период в республике запретили сжигание сухой растительности, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

На сайте регионального гидрометцентра уточняется, что "в течение недели на Крым будет оказывать влияние юго-восточная периферия скандинавского антициклона". "Ожидается солнечная сухая, но прохладная погода. В ночные часы столбики термометров в степных и предгорных районах будут опускаться до 6-11 градусов, на побережье - до 12-17 градусов; днем воздух прогреется до 20-25 градусов. Дискомфортный северо-восточный ветер в степных и предгорных районах будет усиливаться до 12-17 м/с. К концу недели температура воздуха повысится на 3-5 градусов и составит: ночью 9-14 градусов, на побережье 15-20 градусов; днем 23-28 градусов", - отмечается на сайте.

Уточняется, что "жители и гости полуострова еще смогут насладиться крымским теплом и ласковым теплым морем". "Температура морской воды довольно высокая: в Черном море 22-24 градусов, в Азовском - 20-22 градусов", - сообщили синоптики.

С 30 апреля на всей территории полуострова установили особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.