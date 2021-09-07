В Волгограде возбудили дело по факту избиения в баре диджея из Мозамбика

ВОЛГОГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Волгоградская полиция возбудила уголовное дело по факту получения травм диджеем-иностранцем в результате драки в одном из баров города, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее на своей странице в соцсети диджей Geе (Флавио) сообщил, что конфликт в лаунж-баре произошел из-за его отказа поставить музыкальный трек вместо сета. По словам исполнителя, посетитель первым стал его бить, музыкант потерял сознание. По данному факту полиция организовала проверку.

"По факту причинения травм диджею одного из клубов Волгограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий", - сказали в пресс-службе, уточнив, что санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе ведомства добавили, что диджей - студент одного из вузов Волгоградской области, проживает в общежитии, приехал из Мозамбика. Музыка - его хобби.

По данным областного комитета здравоохранения, в больнице №25 Волгограда диджея обследовали и оказали медпомощь, от госпитализации он отказался. Арт-директор ночного заведения сообщил, что после инцидента бар закрыли на неопределенный срок.