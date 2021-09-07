Подозреваемому в убийстве двух девочек было запрещено покидать Кузбасс

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подозреваемому в убийстве двух 10-них девочек Виктору Пестерникову было запрещено выезжать из Кемеровской области, покидать дом после 21:00, посещать массовые мероприятия и распивать спиртные напитки в местах общественного питания. Это следует из решения Мысковского городского суда Кемеровской области, ужесточившего ограничения в отношении Пестерникова в рамках административного надзора после его освобождения из колонии.

В частности, по решению суда Пестерников должен был в обязательном порядке трижды, а не дважды в месяц, как было установлено ранее, являться в полицию по месту жительства. В это время Пестерников переехал из Прокопьевска, где дважды нарушил административный надзор, в Мыски. Мысковской суд также увеличил на один час время запрета Пестерникову на пребывание вне места жительства в определенное время суток (с 21:00 вместо 22:00 до 6:00) и запретил ему покидать пределы Кемеровской области.

Кроме того, как следует из судебного постановления, ему запретили посещать места проведения массовых мероприятий, общественного питания, где продаются спиртные напитки. "Необходимость установления дополнительных ограничений в отношении поднадзорного лица Пестерникова В. В., <...> вызвано тем, что тот в течение срока погашения судимости <...> дважды (6 мая 2019 года, 24 июня 2019 года) был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.24 КоАП РФ "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре", - сказано в документе.