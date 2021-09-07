В Астрахани задержали подозреваемого в избиении в клубе Волгограда диджея из Мозамбика

ВОЛГОГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Полицейские установили личность и задержали безработного 25-летнего жителя Астрахани, подозреваемого в избиении диджея одного из клубов Волгограда, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее на своей странице в соцсети диджей Geе (Флавио) сообщил, что конфликт в лаунж-баре произошел из-за его отказа поставить музыкальный трек вместо сета. По словам исполнителя, посетитель первым стал его бить, музыкант потерял сознание. По факту причинения травм диджею возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с оперативниками из управления МВД России по Волгограду и во взаимодействии с астраханскими коллегами установили личность и задержали неработающего 25-летнего мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений диджею одного из клубов Волгограда", - сказали в пресс-службе.

Мужчина был задержан в Астрахани и уже доставлен в Волгоград для проведения следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.

По данным областного комитета здравоохранения, в больнице №25 Волгограда диджея обследовали и оказали ему медпомощь, от госпитализации он отказался. Арт-директор ночного заведения сообщил, что после инцидента бар закрыли на неопределенный срок.