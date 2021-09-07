Генпрокуратура взяла на особый контроль расследование убийства школьниц в Киселевске

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил взять на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух школьниц в кемеровском Киселевске, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова взято на особый контроль расследование уголовного дела по факту убийства двух девочек в Киселевске Кемеровской области", - сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами территориального отдела внутренних дел своих служебных обязанностей по соблюдению подозреваемым административных ограничений, установленных судом, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). "Прокуратурой области проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты расследования и проведения проверки контролируются генеральной прокуратурой РФ", - добавили в ведомстве.