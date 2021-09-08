В России ликвидировали лесные пожары площадью 12,6 тыс. га

ТАСС, 8 сентября. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади 12 593 га, продолжаются работы по тушению возгораний на площади 182 071 га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила в среду пресс-служба Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.09.2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 42 лесных пожара на площади 12 593 га. На 00:00 мск 08.09.2021 г. на территории Российской Федерации действовало 88 лесных пожаров на площади 182 071 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии действует 27 пожаров на площади 157 115 га, в Иркутской области - три пожара на площади 6 119 га, в Республике Марий Эл - пожар площадью 4 530 га, в Свердловской области зафиксировано 28 пожаров на землях лесного фонда на площади 4 104 га, а также пожар на землях обороны и безопасности площадью 9 га. Также лесные пожары действуют в других регионах РФ.

В тушении задействовано 3 169 человек, 719 единиц техники, 20 воздушных судов, еще 52 воздушных судна задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим чрезвычайной ситуации действует в пяти субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 53 субъектах РФ.