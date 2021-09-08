В Бурятии задержали троих подозреваемых в хищении 23 млн рублей у дочери Чкалова

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Бурятии еще троих мужчин, подозреваемых в хищении 23 млн рублей у дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска установлены еще трое подозреваемых в дистанционном мошенничестве, совершенном группой злоумышленников в отношении дочери легендарного летчика Валерия Чкалова. Неоднократно судимые мужчины задержаны оперативниками в Республике Бурятия и вслед за своими сообщниками доставлены в столицу для проведения следственных действий. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Ранее сообщалось, что подозреваемые похитили с банковского счета потерпевшей свыше 23 млн рублей дистанционно. Они звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности банка, мошенники внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства. В итоге сообщники убедили женщину перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.

"В настоящее время шестеро фигурантов задержаны. По адресам их проживания изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") продолжается", - заключила Волк.