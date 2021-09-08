Воробьев предупредил о возможном обрушении пятого этажа дома в Ногинске после взрыва газа

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Обрушение может произойти на пятом этаже дома в подмосковном Ногинске, где утром произошел взрыв бытового газа, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Воробьев.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"Спасатели работают, думаю, в течение суток это будет продолжаться, кропотливость [работы] связана с тем, что, вы видите, пятый этаж - там обрушение может быть. Там специальная техника должна подойти, чтобы завалы разбирать", - сказал он.

Местонахождение четырех-пяти жильцов дома неизвестно.

"Сейчас проверяется, кто не отвечает на телефоны. У нас, по разным данным, четыре человека, может, пять. Сейчас работаем, оперативные службы работают, Следственный комитет здесь", - сказал Воробьев.

В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов.