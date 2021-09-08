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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

Оценка повреждений дома после ЧП в Ногинске может занять минимум трое суток

Жильцы второго подъезда смогут вернуться в свои квартиры, если угрозы дальнейшего обрушения будут исключены

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минимум трое суток займет оценка повреждений, нанесенных взрывом газа в многоквартирном доме в Ногинске, сообщил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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"Работает "Струна", проводится мероприятие по [оценке] безопасности дома. Как правило, это минимум трое суток, чтобы убедиться. Если есть какие-то повреждения, то нельзя жить, если покажут специалисты, что нет угрозы, то второй подъезд может, соответственно, заселяться. Но в любом случае трое суток нужно будет подождать, чтобы исключить какие-либо угрозы жизни и здоровью [жильцов]", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов.

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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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