Оценка повреждений дома после ЧП в Ногинске может занять минимум трое суток

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"Работает "Струна", проводится мероприятие по [оценке] безопасности дома. Как правило, это минимум трое суток, чтобы убедиться. Если есть какие-то повреждения, то нельзя жить, если покажут специалисты, что нет угрозы, то второй подъезд может, соответственно, заселяться. Но в любом случае трое суток нужно будет подождать, чтобы исключить какие-либо угрозы жизни и здоровью [жильцов]", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов.