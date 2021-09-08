Бастрыкин поставил на контроль расследование взрыва газа в жилом доме в Ногинске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом в среду сообщается на сайте СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. доложить о проведенных первоначальных следственных действиях по уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Ногинске, - сообщили в СК. - Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России".

Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 28 Июня в Ногинске в среду утром. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. Пострадали 17 человек, двое погибли.

В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов. По факту взрыва газа СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.