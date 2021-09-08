Разлив нефтепродуктов на Каме в Пермском крае локализован

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов на реке Каме возле Краснокамска в Пермском крае удалось локализовать с помощью боновых заграждений, рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Боны выставили, локализовали, оградили место, в котором находится пятно. Специалисты занимаются устранением", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, боновыми ограждениями перекрыли акваторию реки на 50 м. При этом утром нефтепродуктами была покрыта акватория реки на протяжении одного км.

Нефтяное пятно протяженностью 150 м обнаружили 7 сентября на береговой линии реки Камы в районе улицы Невской в Краснокамске. Специалисты Росприроднадзора осуществили забор воды, правоохранительными органами проводится проверка.