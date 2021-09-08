Полиция разыскивает водителя грузовика, в ДТП с которым на Ставрополье погибли двое

ПЯТИГОРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Грузовик скрылся с места аварии на Ставрополье, в которой погибли два человека и пострадал ребенок. Полиция ведет его поиски, сообщили журналистам в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

"Грузовик с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его местонахождение и личность водителя. Ведутся разыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, автомобиль Daewoo Nexia, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении села Александровского, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грузовиком, предположительно "Камазом". "В результате ДТП водитель легкового автомобиля (68-летний мужчина) и его пассажир (супруга) от полученных травм скончались, ребенок 10 лет (их внучка) получила травмы и была госпитализирована в ЦРБ Александровского района", - указано в пресс-релизе.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщила, что в 20:50 мск на 110 км дороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП два человека погибли, также пострадал один ребенок.