Жителя Якутии, из-за которого возник лесной пожар, приговорили к обязательным работам

ЯКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Суд в Якутии приговорил местного жителя к 280 часам обязательных работ и принял решение взыскать с него сумму ущерба в размере 1 млн рублей. Установлено, что в результате неосторожного обращения жителя с огнем в Верхневилюйском районе возник лесной пожар, уничтоживший деревья на площади свыше 7 тыс. га, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Якутии.

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"Прокуратура Верхневилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что подсудимый выехал в мае этого года на рыбалку в местность Кубалаах Далырского наслега Верхневилюйского района. Он не оборудовал площадку для безопасного розжига костра вблизи лесного массива.

"В результате неосторожного обращения с огнем возник лесной пожар, которым уничтожены лесные насаждения на площади свыше 7 тыс. га. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 280 часам обязательных работ", - добавили в прокуратуре.

Кроме этого, по иску прокурора суд принял решение о взыскании с подсудимого суммы ущерба в размере 1 млн рублей, причиненного лесному фонду РФ. Приговор сторонами не обжалован и вступил в законную силу.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах. По данным властей, площадь всех природных пожаров в Якутии, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, составляет почти 8,5 млн га.