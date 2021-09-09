Цветы и игрушки несут в Ногинске к дому, пострадавшему от взрыва газа

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Жители Подмосковья несут цветы и игрушки к дому в Ногинске, где произошел взрыв газа, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

Одними из первых пришли мама с дочкой из соседней Электростали. Они принесли гвоздики и плюшевого медведя. "Это трагедия напугала нас. Мы со школы пришли, решили сюда зайти", - рассказала женщина.

Место происшествия по-прежнему оцеплено, дежурят несколько машин скорой помощи, бойцы Росгвардии и полиции следят за порядком, чтобы не допустить мародерства. Спасатели продолжают разбор завалов, в том числе с применением подъемного крана. Все работы проводятся при строгом соблюдении техники безопасности, поскольку сохраняется угроза обрушения.

Внутри оцепления развернут оперативный штаб, находятся палатки для спасателей. Жильцов дома практически нет, они все размещены либо в пункте временного размещения, либо у родственников. За работами спасателей наблюдает небольшая группа людей, некоторые не могут сдержать слез.