Учеников нижегородской гимназии, попавших в больницу с норовирусом, выписали

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ученики нижегородской гимназии № 13, попавшие в больницу после вспышки норовируса, выписаны из больницы, они чувствуют себя хорошо, сообщил в четверг ТАСС заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов во время Форума социальных инноваций регионов.

"Дети все [выписаны] и здоровы, чувствуют себя хорошо", - сказал собеседник агентства.

В управлении по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода сообщили, что сейчас ученики гимназии переведены на дистанционное обучение. В зданиях, где занимались школьники, проведена дезинфекция. Учебный процесс в очном режиме планируется возобновить после завершения санитарно-эпидемиологических мероприятий в гимназии и снятия карантина.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде более 20 жалоб поступило на ухудшение состояния здоровья учеников местной гимназии. Три человека попали в больницу, следователи возбудили уголовное дело.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.