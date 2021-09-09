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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Число пострадавших при взрыве в Ногинске возросло до 22

Среди пострадавших четыре ребенка
© МЧС РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. 22 человека, в том числе четыре ребенка, пострадали после взрыва бытового газа в доме в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

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"В ходе разбора завалов спасателями МЧС России были обнаружены тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализированы шесть человек", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС подтвердили, что в настоящее время аварийно-спасательные работы завершены. "В 19:30 мск был подписан акт приема-передачи объекта сотрудниками МЧС России администрации Богородского городского округа", - добавили в главке.

В результате взрыва газа произошло обрушение перекрытий с 4-го по 1-й этаж многоэтажного дома, а также частичное разрушение 5-го этажа. Повреждено 17 квартир, из них семь квартир разрушены полностью. Всего в девятиэтажном панельном доме 72 квартиры. К ликвидации последствий ЧП привлекались 467 человек и 114 единиц техники, в том числе 268 человек и 55 единиц техники от МЧС России.

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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
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