Суд в Шри-Ланке перенес рассмотрение дела задержанных россиян на 24 сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Судебная инстанция Шри-Ланки, которая должна была рассмотреть в пятницу дело российских граждан, обвиняемых в незаконном сборе насекомых, перенесла слушания на 24 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник в посольстве РФ в Коломбо.

"Заседание пока перенесено на 24 сентября. Это сделано из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Проведение следующего заседания также будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией в Шри-Ланке", - сказал агентству источник.

Ученый-зоолог Александр Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в ланкийскую тюрьму по обвинению в нарушении действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его компаньонов - Артем Рябов и Николай Килафян - были задержаны в феврале 2020 года. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд. Все трое обвиняются в уничтожении 277 жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением жуков, а подбирал вдоль дороги погибших особей, фотографировал и описывал их.

Судебный процесс в отношении россиян, начатый 28 мая 2020 года, продолжается до настоящего времени. За этот период были опрошены всего несколько свидетелей, в том числе полицейские, задержавшие Игнатенко и его товарищей. За время судебного процесса количество инкриминируемых им эпизодов, связанных с умерщвлением насекомых и мелких животных, было снижено с 301 до 102.

Как сообщили адвокаты россиян, их подзащитные временно освобождены под залог и не ограничены в передвижении по стране. На судебных заседаниях по их делу присутствуют представители посольства РФ в Шри-Ланке.