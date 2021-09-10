Угроза обрушения сохраняется после взрыва в Ногинске

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Угроза внезапного обрушения конструкций подъезда сохраняется после взрыва бытового газа в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске, жильцов можно будет заселять только после ее устранения. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На основании проведенного обследования многоквартирного жилого дома в Ногинске установлено, что сохраняется угроза внезапного обрушения конструкций второго подъезда, где произошел взрыв. Заселение жильцов первого подъезда допускается после проведения работ по устранению угрозы обрушения, а также при подаче тепло-, электро-, водоснабжения", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что для того, чтобы в дальнейшем дом был пригодным для проживания, в короткие сроки необходимо устранить угрозу обрушения, выполнив демонтаж подъезда, а потом восстановить разрушенные конструкции дома в прежнем виде. "На сегодняшний момент выявлены обрушения части перекрытий со второго по четвертый этажи второго подъезда и внутренних несущих стен и фасада, есть трещины, разрушены лоджии, нарушено остекление, лестничные проемы, а также нет отопления, света, вентиляции, повреждена канализация, подача горячей и холодной воды", - рассказал он.