После взрыва газа в квартире в Марий Эл возбудили дело

ТАСС, 10 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, после взрыва газовоздушной смеси 9 сентября в жилом доме в Марий Эл, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, в результате взрыва двое жителей квартиры получили ожоги рук 1-й и 2-й степени.

С места ЧП изъято газовое оборудование, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения сообщали, что медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Днем 9 сентября в поселке Красногорский в двухподъездном 16-квартирном доме произошел взрыв газа, взрывной волной в квартире выбило дверной и оконный проем. Пострадали двое совершеннолетних, мужчина и женщина. Эвакуация остальных жителей не потребовалась.