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После взрыва газа в квартире в Марий Эл возбудили дело

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности

ТАСС, 10 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, после взрыва газовоздушной смеси 9 сентября в жилом доме в Марий Эл, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, в результате взрыва двое жителей квартиры получили ожоги рук 1-й и 2-й степени.

С места ЧП изъято газовое оборудование, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения сообщали, что медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Днем 9 сентября в поселке Красногорский в двухподъездном 16-квартирном доме произошел взрыв газа, взрывной волной в квартире выбило дверной и оконный проем. Пострадали двое совершеннолетних, мужчина и женщина. Эвакуация остальных жителей не потребовалась.

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