В России за сутки ликвидировали 37 лесных пожаров

ТАСС, 11 сентября. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах России 37 лесных пожаров на территории 12,2 тыс. га, продолжается тушение возгораний на площади более 210,6 тыс. га. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 37 лесных пожаров на площади 12 231 га. На 00:00 мск 11 сентября на территории Российской Федерации действовало 69 лесных пожаров на площади 610 640 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего пожаров действует в Якутии - 51 пожар на землях лесного фонда на площади 204, 7 тыс. га. В Свердловской области зафиксировали пять пожаров на площади 595 га, в Республике Марий Эл - два пожара площадью 595 га. Также лесные пожары действуют и в других регионах России.

В тушении участвуют 1 903 человека, задействовали 465 единиц техники, 21 воздушное судно, еще девять задействовали в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС ввели в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 46 субъектах России.