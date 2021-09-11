В микрорайонах Петропавловска-Камчатского после сбоя восстановили электроснабжение

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Электроэнергию полностью восстановили в домах и соцобъектах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района после технологического сбоя на ТЭЦ-2, сообщила в субботу пресс-служба ПАО "Камчатскэнерго".

"В 12:25 (03:25 мск) восстановлено электроснабжение всех потребителей Петропавловска-Камчатского и Елизовского района, нарушенное из-за технологического сбоя ТЭЦ-2. Незамедлительно было введено в работу дополнительное оборудование на каскаде Толмачевских ГЭС и Камчатских ТЭЦ, что позволило снять ограничения", - говорится в сообщении.

11 сентября в 09:00 по камчатскому времени (00:00 мск) из-за технологического сбоя оборудования на ТЭЦ-2 возник дефицит мощности в размере 60 МегаВатт. Без электроэнергии находились несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.