Мальчиков, ушедших из дома в Белгородской области, нашли живыми

ТАСС, 11 сентября. Два мальчика, которые пропали в пятницу в Старооскольском городском округе Белгородской области, найдены живыми. Их здоровью ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Мальчиков нашли, они в порядке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, их здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, после незначительной ссоры с отцом вечером 10 сентября мальчики в возрасте десяти и 11 лет ушли из дома в селе Голофеевка, забрав из дома некоторую сумму денег. Следователи начали проверку по факту самовольного ухода из дома. Сообщалось, что дети проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребенок уже уходил из дома.