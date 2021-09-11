СК в Новосибирске не стал возбуждать дело после поста о переименовании площади Свердлова

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет решил не возбуждать уголовное дело в отношении директора новосибирского колледжа Сергея Чернышова после его поста в Facebook о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщила адвокат Чернышова Ирина Конюхова.

Чернышов 11 июня опубликовал пост, где рассуждал о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского в Новосибирске. Он отметил, что назвал выбор между Свердловым и Невским "выбором между террористом и коллаборационистом, который продался завоевателям за статус". После чего СК начал проверку публикации на предмет нарушений закона по двум статьям УК РФ - о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

"Вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления по двум статьям - ст. 354 УК РФ ("Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны") и ст. 148 УК РФ ("Оскорбление чувств верующих")", - сказала собеседница агентства.

Весной вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов выступил с инициативой о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского по названию одноименного храма, стоящего на площади. Мэрия Новосибирска выступила против данной инициативы. Глава города, представитель КПРФ Анатолий Локоть заявил, что переименование может вызвать нежелательное социально-политическое напряжение и будет стоить немалых денег. Также мэр инициировал проведение голосования среди горожан, более половины из которых высказались против переименования.