В России за сутки ликвидировали 18 лесных пожаров на площади 1,6 тыс. га

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты за сутки потушили в регионах России 18 лесных пожаров на территории 1,6 тыс. га, продолжается тушение возгораний на площади более 229,1 тыс. га. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 1 624 га. На 00:00 мск 11 сентября на территории Российской Федерации действовало 46 лесных пожаров на площади 229 119 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего пожаров действует в Якутии - 38 пожаров на землях лесного фонда на площади 224,2 тыс. га. В Республике Марий Эл зафиксировали два пожара на площади 4,6 тыс. га, в Нижегородской области - один пожар площадью 135 га. Также лесные пожары действуют и в других регионах России.

В тушении участвуют 918 человек, задействовали 204 единицы техники, восемь воздушных судов, еще 22 задействовали на мониторинге.

Пожароопасный сезон открыли во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС ввели в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 45 субъектах России.