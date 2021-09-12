Число спасателей в районе крушения самолета в Приангарье увеличено до 50

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Спасатели увеличили группировку в районе крушения самолета L-410 в Иркутской области до 50 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"На месте аварийной посадки самолета проводятся спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. Привлекается порядка 50 человек и 10 единиц техники. К сожалению, погибли четыре человека. Спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС родственники пассажиров, люди подавали спасателям сигналы с помощью смартфонов. "Они включали музыку, светили фонариками на телефонах, чтобы их нашли. Сказали, что там туман, и примерно спасатели поняли, где они, но не сразу добрались", - уточнил собеседник агентства.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 мск (23:15 по местному времени). По предварительным данным, погибли два члена экипажа и два пассажира, еще одна пассажирка находится в тяжелом состоянии. Всего на борту самолета находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Детей среди них нет.