В регионах РФ действуют лесные пожары на площади 222 663 га

ТАСС, 13 сентября. В регионах РФ специалисты за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 16 033 га. Продолжают работы по тушению возгораний на площади 222 663 га, сообщила в понедельник пресс-служба Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 12 сентября в России лесопожарными силами ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 16 033 га. На 00:00 мск 13 сентября на территории Российской Федерации действовало 34 лесных пожара на площади 222 663 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшие число и площадь пожаров зафиксировали в Якутии. Там действует 26 очагов на площади 222 361 га. В Республике Марий Эл и Нижегородской области регистрируют по одному пожару площадью 151 и 135 га соответственно. Также возгорания зафиксированы в Тюменской, Курганской, Новосибирской областях, Республике Алтай и Башкирии.