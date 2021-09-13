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Лесные пожары в России

В регионах РФ действуют лесные пожары на площади 222 663 га

Наибольшие число и площадь пожаров зафиксировали в Якутии

ТАСС, 13 сентября. В регионах РФ специалисты за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 16 033 га. Продолжают работы по тушению возгораний на площади 222 663 га, сообщила в понедельник пресс-служба Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 12 сентября в России лесопожарными силами ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 16 033 га. На 00:00 мск 13 сентября на территории Российской Федерации действовало 34 лесных пожара на площади 222 663 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшие число и площадь пожаров зафиксировали в Якутии. Там действует 26 очагов на площади 222 361 га. В Республике Марий Эл и Нижегородской области регистрируют по одному пожару площадью 151 и 135 га соответственно. Также возгорания зафиксированы в Тюменской, Курганской, Новосибирской областях, Республике Алтай и Башкирии.

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Пожары тушат 800 человек, задействована 191 единица техники, четыре воздушных судна. Для мониторинга используют еще 13 воздушных судов.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в двух субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 45 субъектах РФ.

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РоссияЛесные пожары в России
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