В Якутии за сутки ликвидировали шесть природных пожаров

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. За сутки на территории Якутии ликвидировали шесть природных пожаров на площади свыше 28,3 тыс. га, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.
По данным пресс-службы Авиалесоохраны, в понедельник в Якутии действует 26 пожаров на площади 222 361 га.
"За сутки ликвидировано шесть [природных пожаров] на общей площади 28 305 га. На тушении задействован 441 человек и 71 единица техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, лесопожарными формированиями и Якутским отделением Федерального резерва", - говорится в сообщении.
Угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать один природный пожар в десятикилометровой зоне на территории Чурапчинского района. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным Якутской авиабазы, действует восемь очагов лесных пожаров. Для тушения привлечена группировка в составе 120 человек и 17 единиц техники.
Для тушения, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекались четыре воздушных судна, совершено 40 сбросов и слито 120 тонн воды, добавили в ведомстве.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах.