В Якутии за сутки ликвидировали шесть природных пожаров

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. За сутки на территории Якутии ликвидировали шесть природных пожаров на площади свыше 28,3 тыс. га, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.

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По данным пресс-службы Авиалесоохраны, в понедельник в Якутии действует 26 пожаров на площади 222 361 га.

"За сутки ликвидировано шесть [природных пожаров] на общей площади 28 305 га. На тушении задействован 441 человек и 71 единица техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, лесопожарными формированиями и Якутским отделением Федерального резерва", - говорится в сообщении.

Угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать один природный пожар в десятикилометровой зоне на территории Чурапчинского района. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным Якутской авиабазы, действует восемь очагов лесных пожаров. Для тушения привлечена группировка в составе 120 человек и 17 единиц техники.