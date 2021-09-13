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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
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Пострадавших в результате крушения L-410 в тяжелом состоянии доставили в Иркутск

Они находятся в областной больнице
© Пресс-служба правительства Иркутской области

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Трое пассажиров, которые находятся в тяжелом состоянии после крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, доставлены бортом санавиации в Иркутск, где им окажут медицинскую помощь.

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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"Пострадавшие уже в областной больнице", - говорится в сообщении.

В настоящее время семь пациентов продолжают получать медицинскую помощь в Казачинско-Ленской ЦРБ. Еще двое пациентов ранее отказались от госпитализации.

Как сообщил журналистам главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин, пациенты перенесли транспортировку удовлетворительно, они доставлены в отделение травматологии. Он добавил, что с бригадой санавиации в район крушения вылетал нейрохирург больницы, который прооперировал нетранспортабельную пациентку.

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков добавил, что тяжелое состояние пациентов обусловлено скелетной травмой. В ближайший час врачи проведут максимальную диагностику - визуализацию, КТ - и примут решение об оперативном лечении, которое в настоящее время показано одному из пациентов.

Теги
РоссияИркутская областьЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
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