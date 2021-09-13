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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
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Комиссия МАК начала расследование крушения L-410 в Иркутской области

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения самолета L-410 в Иркутской области, сообщается в понедельник на сайте комитета.

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"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе",- говорится в сообщении.

12 сентября около 18:15 мск (23:15 по местному времени) самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Погибли четыре человека, 12 пострадали.

Теги
РоссияИркутская областьЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
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