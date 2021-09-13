Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении L-410 в Иркутской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Семь человек находятся в состоянии средней тяжести после крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.

Еще трое остаются в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"В результате жесткой посадки самолета в Иркутской области 12 сентября четыре человека погибли, 12 человек пострадали, из них десять госпитализированы: трое в тяжелом состоянии, семеро в состоянии средней тяжести", - заявили журналистам в пресс-службе.

По данным Минздрава, семеро пациентов получают помощь в районной больнице недалеко от места крушения. Еще трое пострадавших эвакуированы для оказания медицинской помощи в Иркутск, двоим помощь оказана амбулаторно.

"Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России", - добавили в пресс-службе.