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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении L-410 в Иркутской области

По данным ведомства, трое находятся в тяжелом состоянии, а семеро - в средней степени тяжести

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Семь человек находятся в состоянии средней тяжести после крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.

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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области.

Еще трое остаются в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"В результате жесткой посадки самолета в Иркутской области 12 сентября четыре человека погибли, 12 человек пострадали, из них десять госпитализированы: трое в тяжелом состоянии, семеро в состоянии средней тяжести", - заявили журналистам в пресс-службе.

По данным Минздрава, семеро пациентов получают помощь в районной больнице недалеко от места крушения. Еще трое пострадавших эвакуированы для оказания медицинской помощи в Иркутск, двоим помощь оказана амбулаторно.

"Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияИркутская областьЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
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