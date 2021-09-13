Следствие по делу Башкировой, сбившей на машине троих детей в Москве, завершили

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Завершено расследование по делу о ДТП в отношении Валерии Башкировой, в котором пострадали трое детей, двое из них в итоге скончались. Об этом ТАСС сообщил источник близкий к следствию.
"Следствие по делу Башкировой завершено, стороны ознакомились с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы в понедельник продлил Башкировой срок ареста до 16 октября.
Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.