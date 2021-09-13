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Следствие по делу Башкировой, сбившей на машине троих детей в Москве, завершили

В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу, сообщил близкий к следствию источник

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Завершено расследование по делу о ДТП в отношении Валерии Башкировой, в котором пострадали трое детей, двое из них в итоге скончались. Об этом ТАСС сообщил источник близкий к следствию.

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"Следствие по делу Башкировой завершено, стороны ознакомились с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы в понедельник продлил Башкировой срок ареста до 16 октября.

Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.

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