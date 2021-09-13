Суд продлил арест девушки, сбившей на машине троих детей в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 16 октября срок ареста Валерии Башкировой, обвиняемой в совершении ДТП, в результате которого пострадал один ребенок и погибли еще двое детей. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Альбер Якубов.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил моей подзащитной Башкировой меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 октября", - сказал адвокат.

Днем 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок умер на следующий день. У девятимесячного ребенка - сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Башкировой предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Изначально Никулинский суд Москвы избрал обвиняемой домашний арест, однако после апелляционного представления прокуратуры Тверской районный суд перевел ее в СИЗО. Защита обжаловала это решение.

Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.