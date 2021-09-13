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СМИ: число погибших в аварии на шахте в Китае возросло до 20

Поисково-спасательная операция на месте ЧП официально завершена

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в аварийной шахте в провинции Цинхай на северо-западе КНР тела еще 19 горняков, которые ранее числились пропавшими без вести. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, продолжавшаяся месяц поисково-спасательная операция официально завершена. В ней принимали участие более тысячи сотрудников экстренных служб.

Затопление шахты в уезде Гангца произошло 14 августа. В момент ЧП в штольне находился 21 человек. Один шахтер смог подняться на поверхность самостоятельно, тело еще одного обнаружили спасатели при начале операции.

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