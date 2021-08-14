СМИ: в Китае в результате аварии на шахте оказались под завалом 19 человек

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб, еще 19 оказались под завалом в субботу в результате затопления угольной шахты в провинции Цинхай на северо-западе КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, ЧП произошло в 12:10 по местному времени (07:10 мск) на объекте, расположенном в уезде Гангца. В момент обрушения горной породы в шахте находился 21 человек. Из них одного удалось извлечь на поверхность, он находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия ведутся спасательные работы. Детали аварии уточняются.