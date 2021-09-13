Прокуратура проверит Областной центр дезинфекции, проводивший дезинсекцию в "Магните"

Что известно об отравлении семьи на юго-востоке Москвы

Областной центр дезинфекции проводил дезинсекцию в магазине "Магнит" в Москве, после покупки арбуза в котором отравилась семья.

"Прокуратура Московской области организовала проверку Областного центра дезинфекции. В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям", - сообщили в ведомстве.

Ранее ГСУ СК по Москве возбудил уголовное дело о гибели женщины и ее внучки в результате острого отравления химикатами после того, как они съели арбуз, купленный в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Также 9 сентября была госпитализирована в отравлением мать девочки.

По данным Роспотребнадзора, в арбузах были обнаружены следы вещества для дезинсекции. Приоритетной версией следствия также является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Уже задержан 39-летний сотрудник компании, проводивший дезинсекцию в магазине.

Ретейлер "Магнит" также проведет внеплановую проверку своих подрядчиков, которые оказывают услуги по дезинсекции, и усилит меры санитарного контроля в магазинах.