Проводившему дезинсекцию в магазине "Магнит" в Москве изберут меру пресечения 14 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов намерены во вторник просить Пресненский суд Москвы избрать меру пресечения подозреваемому по делу об отравлении семьи арбузом - сотруднику частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине "Магнит". Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный пока находится на допросе.

"Пресненский районный суд Москвы ожидает поступления материалов завтра. По результатам следственных действий, которые до сих пор продолжаются, в том числе допрос подозреваемого, будет принято решение, какую меру следователям просить в суде, - сказал собеседник агентства. - Ночь он проведет в изоляторе временного содержания".

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия.

Уголовное дело о гибели женщины и ее внучки в результате отравления расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). "Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами", - сообщила Иванова. По ее словам, следователи столичного подразделения СК с участием сотрудников Роспотребнадзора провели осмотры продуктовых магазинов, в которых жильцы дома приобретали продукты питания, изъяли финансово-хозяйственную документацию, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды. "С участием специалистов проведены осмотры квартир дома на Совхозной улице, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза. Назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия. В настоящее время приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине", - сообщила Иванова.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в арбузе из "Магнита", которым отравилась семья в Москве, нашли вещества для дезинсекции.