В регионах РФ действуют лесные пожары на площади более 163 тыс. га

ТАСС, 14 сентября. Специалисты ликвидируют в регионах РФ лесные пожары на площади 163 346 га. Большинство из них приходится на Якутию, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13 сентября в России лесопожарными силами ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 5 319 га. На 00:00 мск 14 сентября на территории Российской Федерации действовал 21 лесной пожар на площади 163 346 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии действует 17 пожаров на площади 163 170 га. Еще один пожар площадью 151 га зафиксирован в Республике Марий Эл. Также по одному пожару регистрируют на Камчатке, в Тюменской и Новосибирской областях.

В тушении задействовано 752 человека, 159 единиц техники, два воздушных судна. Еще 19 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в двух субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 44 субъектах РФ.