В Якутии около 400 энергетиков, участвовавших в тушении пожаров, наградят премиями

"Всего порядка 400 работников "Якутскэнерго", проявивших себя в ходе пожароопасного сезона, планируется наградить в этом году денежными премиями. Энергетики участвовали в тушении пожаров, предотвращении воздействия огня - противопожарной окопке опор, - восстановлении линий, поврежденных огнем. Это члены аварийно-восстановительных бригад - водители, бурильщики, электромонтеры, мастера", - рассказали в энергокомпании.

ЯКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Около 400 энергетиков, отличившихся в этом пожароопасном сезоне, наградят денежными премиями, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Якутскэнерго".

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Как уточнили в компании, будут награждены сотрудники в Горном, Мирнинском, Намском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском районах, а также в Вилюйской группе районов.

По региону в результате лесных пожаров повреждено 396 опор 24 линий электропередачи. Восстановлено более 90% всех опор. Ограничений в электроснабжении нет. "На время восстановительных работ электроснабжение ведется от резервных дизельных электростанций в районах", - добавили в "Якутскэнерго".

"Объемы ущерба существенно превышают объемы прошлого года, поскольку верховые пожары 2021-го во многих случаях повреждали опоры так сильно, что они не подлежали ремонту, а лишь полной замене", - сообщили в компании.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах.