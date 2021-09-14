УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Бурятии по сравнению с прошлым годом снизилась в 50 раз, количество - почти в четыре раза. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

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"С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 137 лесных пожаров на общей площади 1,8 тыс. га. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тыс. га", - сообщили в ведомстве.

В этом году режим ЧС республиканского масштаба из-за возгораний не вводился ни разу. Особый противопожарный режим действовал с 1 апреля по 13 сентября. "94,3% возгораний в регионе тушилось в первые сутки, 5,7% - во вторые и последующие сутки", - уточнили в РАЛХ.

Более половины - 56,2% - пожаров возникало из-за неосторожного обращения с огнем. "Всего за 2021 год выявлено 4 тыс. нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено более 2,9 тыс. административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 11,6 млн рублей", - добавили в ведомстве.

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой, пожароопасный период здесь длится с апреля по октябрь.