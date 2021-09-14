Севший на мель сухогруз в Карелии отбуксировали в порт села Рыбреки

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Пустой сухогруз "Павел Лебедев", перевозивший 1,9 тыс. тонн щебня и севший в воскресенье днем на мель в Онежском озере у порта Ропручей в Карелии, отбуксировали обратно в порт для ремонта. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

"Сухогруз отбуксировали в порт Рыбреки, где его начнут ремонтировать", - рассказала собеседница агентства.

Под данным Росморречфлота, для обеспечения безопасности к аварийному судну в день аварии прибыл буксир "Буран". В понедельник сухогруз разгрузили и в ночь на вторник отбуксировали в порт Ропручей на берегу села Рыбрека Прионежского района Карелии.

По уточненным данным, днем в воскресенье судно село на мель во время маневрирования при отходе от места погрузки в районе порта Ропручей. Задев камни днищем, сухогруз получил пробоину в районе машинного отделения. В результате произошла усадка на мель, затопило машинное отделение.

Пострадавших в результате происшествия нет, в озере также не наблюдается разлива нефтепродуктов. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту происшествия в Онежском озере с сухогрузом.