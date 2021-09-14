Мигранты покинули общежитие в Бужанинове

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мигранты выехали из общежития в подмосковной деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, где в понедельник вечером был стихийный сход граждан из-за убийства пенсионерки, передает корреспондент ТАСС.

В настоящее время жильцов в здании не осталось, работники выносят из него мебель. Внутри остается только охранник из ЧОП. Полиция сняла охрану с общежития, однако несколько представителей правоохранительных органов дежурят в машине около него. В самом здании разбито стекло на входной двери.

Вечером 13 сентября в лесополосе в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

После информации об убийстве несколько сотен местных жителей провели стихийный митинг возле общежития для мигрантов. Собравшиеся обвиняли их в смерти местной пожилой женщины, а также требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие.