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В Минздраве сообщили, что воспитанники детсада в Минеральных водах чувствуют себя хорошо

Всех воспитанников детского сада "Звездочка" осмотрели медики

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все воспитанники детского сада "Звездочка" в Минеральных Водах Ставропольского края осмотрены медиками, чувствуют себя хорошо, сообщил во вторник журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее источник в оперативных службах Минераловодского округа сообщил ТАСС, что более 57 детей и 14 взрослых были эвакуированы из детского сада с приступами кашля и появлением удушливого состояния.

"Все воспитанники детского сада "Звездочка" осмотрены медиками и чувствуют себя хорошо. Жалоб нет, все [находятся] дома", - сообщил Кузнецов.

Ранее также сообщалось, что аварийная служба обследовала здание специальными приборами, угарного газа в помещениях не обнаружено. При этом в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю журналистам сообщили, что на территории детского сада организован забор проб воздуха, проводятся мероприятия по установлению причин произошедшего.

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