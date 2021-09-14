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Пострадавшую при сходе ледника в КЧР госпитализировали в тяжелом состоянии

У пострадавшей травма левой стопы и большая кровопотеря

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Туристка, пострадавшая при сходе ледника в Алибекском ущелье Карачаево-Черкесии, доставлена в больницу в тяжелом состоянии, ее оперируют. Об этом сообщил ТАСС и.о. главврача Карачаевской центральной городской и районной больницы Батыр Хапаев.

"Привезли, пострадавшая в сознании, у нее травма левой стопы. Сейчас проводится операция. Большая кровопотеря, травматический шок", - сказал он.

По словам Хапаева, состояние пациентки оценивается как стабильно тяжелое.

По данным ГУ МЧС России по региону, тела двух погибших в результате схода ледника переданы сотрудникам правоохранительных органов. С пострадавшими работают психологи ведомства.

Информация об обрушении части ледника в Алибекском ущелье поступила в 15:11 мск. Под сход на высоте 2 200 м попала группа из шести туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Организованы прокурорская и доследственная проверки. В ближайшее время проход по экомаршруту Алибекского ущелья будет временно приостановлен, поскольку обрушение части ледника вызвано сильным таянием.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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