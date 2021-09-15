Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади почти 166 тыс. га

ТАСС, 15 сентября. Специалисты ликвидируют в регионах РФ лесные пожары на площади почти 166 тыс. га, большинство из них приходится на Якутию, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Как работает первый в Якутии общественный штаб по тушению пожаров

Добровольцы против огня. Как работает первый в Якутии общественный штаб по тушению пожаров

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14 сентября в России лесопожарными силами ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 39 га. На 00:00 мск 15 сентября на территории Российской Федерации действовало 26 лесных пожаров на площади 165 578 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксировано 19 пожаров на площади 165 201 га. По одному пожару зафиксировано на Камчатке и в Республике Марий Эл, их площадь составляет 207 га и 151 га соответственно. Также пожары зафиксированы в Тюменской, Оренбургской, Новосибирской областях, в Республике Алтай и на Сахалине.

В тушении задействованы 813 человек, 193 единицы техники, два воздушных судна, еще 20 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС действует в одном регионе. Особый противопожарный режим введен в 40 субъектах РФ.